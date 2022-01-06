Азаренко обыграла Хон и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде
06:44
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко победила австралийку Присциллу Хон (6:3, 7:5) в матче 1/8 финала турнира WTA в Аделаиде (Австралия).
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International 1
Призовой фонд 703 580 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Виктория Азаренко (Белоруссия) — Присцилла Хон (Австралия, WC) — 6:3, 7:5
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