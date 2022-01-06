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Азаренко обыграла Хон и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде

06:44
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко победила австралийку Присциллу Хон (6:3, 7:5) в матче 1/8 финала турнира WTA в Аделаиде (Австралия).

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International 1

Призовой фонд 703 580 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Виктория Азаренко (Белоруссия) — Присцилла Хон (Австралия, WC) — 6:3, 7:5

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Евгений Петров все материалы автора
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