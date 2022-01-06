Касаткина обыграла Киз и вышла в четвертьфинал турнира в Мельбурне

Российская теннисистка Дарья Касаткина победила американку Мэдисон Киз (7:6 (6:4), 2:6, 6:3) в 1/8 финала турнира WTA в Мельбурне-2.

Матч продолжался два часа и 15 минут. Россиянка сделала два эйса при семи двойных ошибках и шести реализованных брейк-пойнтах. У ее соперницы девять эйсов, три двойные и шесть успешных брейк-пойнтов.

В следующем раунде Касаткина сыграет с победительницей пары Нурия Парризас-Диас (Испания) — Клер Лиу (США).