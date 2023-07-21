Аванесян не смогла выйти в полуфинал турнира в Будапеште
Российская теннисистка Элина Аванесян проиграла Наде Подороске из Аргентины в четвертьфинале турнира в Будапеште (Венгрия — 6:1, 6:3.
Игра продолжалась 1 час 24 минуты.
В полуфинале турнира Подороска сыграет с россиянкой Марией Тимоофевой.
Будапешт (Венгрия)
Турнир WTA Hungarian Grand Prix
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Надя Подороска (Аргентина, 9) — Элина Аванесян (Россия, 6) — 6:1, 6:3
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