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Сегодня, 17:34

Аванесян не смогла выйти в полуфинал турнира в Будапеште

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Элина Аванесян.
Фото AFP

Российская теннисистка Элина Аванесян проиграла Наде Подороске из Аргентины в четвертьфинале турнира в Будапеште (Венгрия — 6:1, 6:3.

Игра продолжалась 1 час 24 минуты.

В полуфинале турнира Подороска сыграет с россиянкой Марией Тимоофевой.

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Grand Prix

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Надя Подороска (Аргентина, 9) — Элина Аванесян (Россия, 6) — 6:1, 6:3

Теннис
Элина Аванесян
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