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21 июля, 23:52

Касаткина проиграла Паолини в четвертьфинале турнира в Палермо

Мария Гусева
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Дарья Касаткина.
Фото AFP

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Палермо (Италия).

В четвертьфинале 26-летняя спортсменка проиграла итальянке Ясмин Паолини — 4:6, 6:4, 3:6.

Встреча продлилась 2 часа 26 минут. Касаткина сделала 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 19. На счету Паолини 1 эйс, 1 двойная ошибка и 7 реализованных брейк-пойнтов из 10.

В полуфинале турнира Паолини сыграет с испанкой Сарой Соррибес-Тормо.

Палермо (Италия)

Турнир WTA 34 Palermo Ladies Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ясмин Паолини (Италия, 5) — Дарья Касаткина (Россия, 1) — 6:4, 4:6, 6:3

Теннис
Дарья Касаткина
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