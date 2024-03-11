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11 марта, 01:41

Потапова обыграла Подороску и прошла в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Анастасия Потапова.
Фото Reuters

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе.

В третьем круге спортсменка обыграла аргентинку Надю Подороску в двух сетах — 6:1, 6:1.

Соперницей Потаповой в четвертом круге станет итальянка Ясмин Паолини.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 258 080 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Анастасия Потапова (Россия, 28) — Надя Подороска (Аргентина, LL) — 6:1, 6:1

Теннис
Анастасия Потапова
Надя Подороска
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