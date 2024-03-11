Потапова обыграла Подороску и прошла в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе
Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе.
В третьем круге спортсменка обыграла аргентинку Надю Подороску в двух сетах — 6:1, 6:1.
Соперницей Потаповой в четвертом круге станет итальянка Ясмин Паолини.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 9 258 080 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Анастасия Потапова (Россия, 28) — Надя Подороска (Аргентина, LL) — 6:1, 6:1
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