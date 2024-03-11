Калинская уступила Паолини в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в четвертый круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США).

В третьем круге спортсменка уступила итальянке Ясмин Паолини в трех сетах — 3:6, 6:3, 4:6.

В четвертом круге турнира Паолини встретится с победителем матча Надя Подороска (Аргентина, LL) — Анастасия Потапова (Россия, 28).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 258 080 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Ясмин Паолини (Италия, 13) — Анна Калинская (Россия, 21) — 6:3, 3:6, 6:4