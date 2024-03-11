Калинская уступила Паолини в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе
Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в четвертый круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США).
В третьем круге спортсменка уступила итальянке Ясмин Паолини в трех сетах — 3:6, 6:3, 4:6.
В четвертом круге турнира Паолини встретится с победителем матча Надя Подороска (Аргентина, LL) — Анастасия Потапова (Россия, 28).
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 9 258 080 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Ясмин Паолини (Италия, 13) — Анна Калинская (Россия, 21) — 6:3, 3:6, 6:4
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