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11 марта, 01:17

Калинская уступила Паолини в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Анна Калинская.
Фото Reuters

Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в четвертый круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США).

В третьем круге спортсменка уступила итальянке Ясмин Паолини в трех сетах — 3:6, 6:3, 4:6.

В четвертом круге турнира Паолини встретится с победителем матча Надя Подороска (Аргентина, LL) — Анастасия Потапова (Россия, 28).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 258 080 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Ясмин Паолини (Италия, 13) — Анна Калинская (Россия, 21) — 6:3, 3:6, 6:4

Теннис
Анна Калинская
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