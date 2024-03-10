Свентек победила Носкову и вышла в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе
Полька Ига Свентек победила чешку Линду Носкову в третьем круге турнира серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США) — 6:4, 6:0.
Матч длился 1 час 13 минут.
Первая ракетка мира вышла в четвертый круг и сыграет с победительницей матча Мэддисон Киз (США) — Юлия Путинцева (Казахстан).
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 9 258 080 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Ига Свентек (Польша, 1) — Линда Носкова (Чехия, 26) — 6:4, 6:0
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