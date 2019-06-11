23:05 | Теннис — WTA

Анисимова снялась с турнира в Хертогенбосхе

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Американка Аманда Анисимова пропустит турнир в Хертогенбосхе (Голландия) из-за вирусной болезни. В первом круге соревнований она должна была сыграть с россиянкой Натальей Вихлянцевой.

– Сожалею, что не смогу выступить на турнира, – приводит официальный сайт WTA слова Анисимовой. – Мне не удастся показать тут свою лучшую форму, поскольку я должна отдохнуть и поправиться. Это был бы мой первый визит в Голландию. Надеюсь выступить здесь в следующем году.

Напомним, что на прошлой неделе Анисимова впервые в карьере дошла до полуфинала "Roland Garros".

   

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/hertogenbosch/2019/

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