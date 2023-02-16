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Сегодня, 19:20

Кудерметова обыграла Гауфф и вышла в четвертьфинал турнира в Дохе

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вероника Кудерметова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла американку Кори Гауфф во втором круге турнира WTA 500 в Дохе (Катар).

Матч завершился со счетом 6:2, 3:6, 6:1. Теннисистки провели на корте 2 часа.

11-я ракетка мира Кудерметова 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13. На счету 6-й ракетки мира Гауфф 6 эйсов, 4 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

В 1/4 финала турнира 25-летняя россиянка сыграет с первой ракеткой мира Игой Свентек.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Вероника Кудерметова (Россия, 8) — Кори Гауфф (США, 4) — 6:2, 3:6, 6:1

Теннис
Вероника Кудерметова
Кори Гауфф
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