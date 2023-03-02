Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 23:23

Андреева уступила немке Фридзам в трех сетах и не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Остине

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Российская теннисистка Эрика Андреева не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA в Остине (США).

Во втором круге россиянка уступила немке Анне-Лене Фридзам в трех сетах — 5:7, 7:6 (7:2), 6:7 (8:10).

В четвертьфинале Фридзам встретится с победителем матча Марта Костюк (Украина, 8) — Мэдисон Бренгл (США).

Остин (США)

Турнир WTA ATX Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анна-Лена Фридзам (Германия) — Эрика Андреева (Россия, 2) — 7:5, 6:7 (2:7), 7:6 (10:8)

Теннис
1
Читайте также
«К шоу невозможно было готовиться». Авербух — о болезни Костомарова
Болезнь Костомарова сорвала шоу Авербуха в Москве
ФСБ: в Брянской области на границе идет операция по уничтожению украинских диверсантов
Число жертв теракта в Брянской области выросло до двух
Лавров извинился перед Индией за балаган западных стран на встрече G20
В Харьковской области заявили о насильной эвакуации жителей Купянска
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чесноков считает, что Потаповой нужно разнообразить свой теннис
Новости
RSS RSS
Все новости