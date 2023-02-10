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Сегодня, 20:12

Рыбакина проиграла Хаддад Майе в четвертьфинале турнира в Абу-Даби

Ана Горшкова
Корреспондент
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина проиграла Беатрис Хаддад Майе из Бразилии в четвертьфинале турнира WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ).

Матч завершился со счетом 6:3, 3:6, 2:6, продолжительность игры — 2 час 4 минуты.

10-я ракетка мира Рыбакина 19 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 5. На счету 14-й ракетки Хаддад Майи 2 эйса, ни одной двойной и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

В полуфинале 26-летняя спортсменка встретится со швейцаркой Белиндой Бенчич.

Абу-Даби (ОАЭ)

Турнир WTA Mubadala Abu Dhabi Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 6) — Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — 3:6, 6:3, 6:2

Теннис
Елена Рыбакина
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