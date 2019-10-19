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Анастасия Павлюченкова: «Жаль, что Бенчич уже вышла на итоговый турнир, так бы нервничала в финале!»

19:15
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала выход в финал «ВТБ Кубка Кремля», где сыграет с Белиндой Бенчич из Швейцарии.

— Она уже попала на итоговый турнир? Жалко. Если бы еще не попала, то завтра нервничала бы. А так... И мне для начала надо новые ноги, а то мои что-то не хотят уже двигаться! А если серьезно — то финал есть финал, я не ищу легких путей. Не важно, кто куда попал, кто не попал, мы играем за кубок. Я буду играть с первого до последнего мяча, — сказала Павлюченкова. (Михаил Потапов)

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