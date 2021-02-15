Павлюченкова сыграет с Касаткиной в третьем круге турнира в Мельбурне
07:56
Россиянка Анастасия Павлюченкова одержала победу во втором круге турнира в Мельбурне. Она проиграла первый сет в матче против австралийски Айлы Томлянович, но затем два подряд выиграла.
Следующей соперницей Павлюченковой будет соотечественница Дарья Касаткина.
Мельбурн (Австралия)
Турнир WTA Phillip Island Trophy
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анастасия Павлюченкова (Россия, 7) — Айла Томлянович (Австралия) — 5:7, 6:4, 6:2
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