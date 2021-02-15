Касаткина переиграла Грачеву на турнире в Мельбурне

Россиянка Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира в Мельбурне. В двух сетах она переиграла соотечественницу Варвару Грачеву.

Следующей соперницей Касаткиной будет еще одна россиянка Анастасия Павлюченкова, обыгравшая Айлу Томлянович из Австралии.

Мельбурн (Австралия)

Турнир WTA Phillip Island Trophy

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья Касаткина (Россия) — Варвара Грачева (Россия) — 6:4, 6:3