Ана Иванович помогла купить 35 аппаратов ИВЛ для Сербии

Бывшая первая ракетка мира Ана Иванович закупила 35 аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для Сербии, сообщает официальный сайт Unicef. Благодаря в том числе финансовой помощи теннисистки всего было куплено 50 аппаратов ИВЛ на сумму более 500 тысяч долларов.

Иванович завершила карьеру в 2016 году.

Аппараты ИВЛ нужны больным коронавирусной инфекцией.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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