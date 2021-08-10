Американка Пегула обыграла эстонку Контавейт в первом круге WTA в Монреале
20:29
Американка Джессика Пегула обыграла эстонку Анетт Контавейт (5:7, 6:3, 6:3) в первом круге одиночного разряда турнира WTA в Монреале.
Во втором круге Пегула сыграет с победителем пары Каролин Гарсия (Франция, Q) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 10).
Монреаль (Канада)
Турнир WTA National Bank Open
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Джессика Пегула (США) — Анетт Контавейт (Эстония) — 5:7, 6:3, 6:3
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