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Американка Пегула обыграла эстонку Контавейт в первом круге WTA в Монреале

20:29
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Американка Джессика Пегула обыграла эстонку Анетт Контавейт (5:7, 6:3, 6:3) в первом круге одиночного разряда турнира WTA в Монреале.

Во втором круге Пегула сыграет с победителем пары Каролин Гарсия (Франция, Q) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 10).

Монреаль (Канада)

Турнир WTA National Bank Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Джессика Пегула (США) — Анетт Контавейт (Эстония) — 5:7, 6:3, 6:3

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Виктория Кравченко все материалы автора

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