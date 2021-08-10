Американка Гауфф вышла во второй круг WTA в Монреале, где сыграет с Потаповой
19:37
Американская теннисистка Кори Гауфф в первом круге одиночного разряда турнира WTA в Монреале обыграла латвийку Анастасию Севастову (6:1, 6:4) и вышла в следующий раунд соревнований.
Во втором круге Гауфф сыграет с россиянкой Анастасией Потаповой.
Монреаль (Канада)
Турнир WTA National Bank Open
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Кори Гауфф (США, 15) — Анастасия Севастова (Латвия) — 6:1, 6:4
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