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Американка Гауфф вышла во второй круг WTA в Монреале, где сыграет с Потаповой

19:37
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Американская теннисистка Кори Гауфф в первом круге одиночного разряда турнира WTA в Монреале обыграла латвийку Анастасию Севастову (6:1, 6:4) и вышла в следующий раунд соревнований.

Во втором круге Гауфф сыграет с россиянкой Анастасией Потаповой.

Монреаль (Канада)

Турнир WTA National Bank Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Кори Гауфф (США, 15) — Анастасия Севастова (Латвия) — 6:1, 6:4

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Виктория Кравченко все материалы автора

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