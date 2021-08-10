Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Монреале
21:58
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира WTA в Монреале, обыграв француженку Каролин Гарсию (6:4, 6:4).
В следующем раунде Павлюченкова встретится с американкой Джессикой Пегула.
Монреаль (Канада)
Турнир WTA National Bank Open
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Павлюченкова (Россия, 10) — Каролин Гарсия (Франция, Q) — 6:4, 6:4
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю