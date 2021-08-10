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Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Монреале

21:58
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира WTA в Монреале, обыграв француженку Каролин Гарсию (6:4, 6:4).

В следующем раунде Павлюченкова встретится с американкой Джессикой Пегула.

Монреаль (Канада)

Турнир WTA National Bank Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Павлюченкова (Россия, 10) — Каролин Гарсия (Франция, Q) — 6:4, 6:4

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Виктория Кравченко все материалы автора

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