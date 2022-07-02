Аманда Анисимова вышла в четвертый круг Уимблдона
Американка Аманда Анисимова обыграла соотечественницу Кори Гауфф в третьем круге Уимблдона
Матч продолжался 2 часа и 10 минут и завершился со счетом 6:7 (4:7), 6:2, 6:1.
На счету Анисимовой 1 подача навылет и 7 реализованных брейк-пойнтов из 12. У Гауфф — 4 эйса, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 13.
В четвертом круге турнира американка сыграет с представительницей Франции Армони Тан
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 48 948 585 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Аманда Анисимова (США, 20) — Кори Гауфф (США, 11) — 6:7 (4:7), 6:2, 6:1
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