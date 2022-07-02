Аманда Анисимова вышла в четвертый круг Уимблдона

Американка Аманда Анисимова обыграла соотечественницу Кори Гауфф в третьем круге Уимблдона

Матч продолжался 2 часа и 10 минут и завершился со счетом 6:7 (4:7), 6:2, 6:1.

На счету Анисимовой 1 подача навылет и 7 реализованных брейк-пойнтов из 12. У Гауфф — 4 эйса, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 13.

В четвертом круге турнира американка сыграет с представительницей Франции Армони Тан

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Аманда Анисимова (США, 20) — Кори Гауфф (США, 11) — 6:7 (4:7), 6:2, 6:1