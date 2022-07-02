Барти откроет академию тенниса в Австралии

Бывшая первая ракетка мира Эшли Барти откроет академию тенниса в Австралии, сообщает Code Sports.

Австралийская теннисистка будет одним из наставников вместе со своими бывшими тренерами Крейгом Тиззером и Джейсоном Столтенбергом.

23 марта, Барти объявила о завершении карьеры в возрасте 25 лет.

Теннисистка является 3-кратной чемпионкой турниров «Большого шлема». За ее плечами победы в Australian Open, Уимблдоне и Roland Garros.

Всего у нее 15 побед в различных турнирах в одиночном разряде. Кроме того, Барти выиграла 12 трофеев в парном разряде, среди них победа на US Open-2018.