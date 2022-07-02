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Сегодня, 18:05

Барти откроет академию тенниса в Австралии

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Бывшая первая ракетка мира Эшли Барти откроет академию тенниса в Австралии, сообщает Code Sports.

Австралийская теннисистка будет одним из наставников вместе со своими бывшими тренерами Крейгом Тиззером и Джейсоном Столтенбергом.

23 марта, Барти объявила о завершении карьеры в возрасте 25 лет.

Теннисистка является 3-кратной чемпионкой турниров «Большого шлема». За ее плечами победы в Australian Open, Уимблдоне и Roland Garros.

Всего у нее 15 побед в различных турнирах в одиночном разряде. Кроме того, Барти выиграла 12 трофеев в парном разряде, среди них победа на US Open-2018.

Источник: https://www.codesports.com.au/tennis/ash-barty-forms-dream-team-as-tennis-legend-reveals-her-next-career-move/news-story/c39b7fce754d2fe65993c57d498365dd
Теннис
Эшли Барти
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