Александрова выбыла в первом круге турнира в Дубае

Россиянка Екатерина Александрова проиграла польке Магдалене Фрех в первом круге турнире серии WTA 1000 в Дубае (ОАЭ) — 6:7 (2:7), 3:6.

Матч длился 1 час 36 минут.

Александрова за игру сделала 2 эйса, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 2 из 2 брейк-пойнтов. У Фрех — 1 эйс, 2 двойные ошибки и 3 из 5 реализованных брейк-пойнтов.

Во втором круге Фрех встретится с победительницей матча Петра Мартич (Хорватия) — Кэролайн Доулхайд (США).

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Магдалена Фрех (Польша, Q) — Екатерина Александрова (Россия, 14) — 7:6 (7:2), 6:3

Татьяна Мария (Германия) — Варвара Грачева (Франция) — 6:2, 6:1