Мирра Андреева проиграла в первом круге турнира в Дубае

Россиянка Мирра Андреева уступила американке Пэйтон Стирнс в первом круге турнира серии WTA 1000 в Дубае (ОАЭ) — 2:6, 6:2, 1:6.

Матч длился 1 час 53 минуты.

Андреева сделала за игру 1 эйс, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 3 из 9 брейк-пойнтов. У Стирнс — 3 эйса, 5 двойных ошибок и 5 из 13 реализованных брейк-пойнтов.

Американка во втором круге встретится с чешкой Маркетой Вондроушовой.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Пэйтон Стирнс (США) — Мирра Андреева (Россия) — 6:2, 2:6, 6:1