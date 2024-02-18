Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 12:02

Мирра Андреева проиграла в первом круге турнира в Дубае

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мирра Андреева.
Фото Global Look Press

Россиянка Мирра Андреева уступила американке Пэйтон Стирнс в первом круге турнира серии WTA 1000 в Дубае (ОАЭ) — 2:6, 6:2, 1:6.

Матч длился 1 час 53 минуты.

Андреева сделала за игру 1 эйс, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 3 из 9 брейк-пойнтов. У Стирнс — 3 эйса, 5 двойных ошибок и 5 из 13 реализованных брейк-пойнтов.

Американка во втором круге встретится с чешкой Маркетой Вондроушовой.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Пэйтон Стирнс (США) — Мирра Андреева (Россия) — 6:2, 2:6, 6:1

Теннис
Мирра Андреева
23
49
Читайте также
Тренер фигуриста Алиева недоволен журналистами на Спартакиаде
Канада намерена судиться с Россией за бронзу Игр-2022 после дела Валиевой
Эксперт указал на причастность Сырского к потере ВСУ Авдеевки
Маск согласился с мнением о лжи в США по поводу Украины
На Украине раскрыли последствия потери Авдеевки для Зеленского
В Гааге полиция применила слезоточивый газ во время беспорядков
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Александрова выбыла в первом круге турнира в Дубае

Соболенко сыграет с Векич во втором круге турнира в Дубае
Новости
RSS RSS
Все новости