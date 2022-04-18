Александрова в двух сетах обыграла Чжан Шуай в первом круге турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла Чжан Шуай в первом круге турнира WTA 500 в Штутгарте.

Встреча продолжалась 1 час 48 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (8:6).

Россиянка в матче сделала 8 эйсов, совершила 7 двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из 11.

Китайская спортсменка сделала такое же количество эйсов, совершила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из семи.

Во втором круге Александрова встретится в победительницей матча Анетт Контавейт (Эстония) — Ангелик Кербер (Германия).

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 703 580 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия) — Чжан Шуай (Китай) — 7:6 (7:5), 7:6 (8:6)