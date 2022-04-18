Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 20:06

Александрова в двух сетах обыграла Чжан Шуай в первом круге турнира в Штутгарте

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла Чжан Шуай в первом круге турнира WTA 500 в Штутгарте.

Встреча продолжалась 1 час 48 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (8:6).

Россиянка в матче сделала 8 эйсов, совершила 7 двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из 11.

Китайская спортсменка сделала такое же количество эйсов, совершила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из семи.

Во втором круге Александрова встретится в победительницей матча Анетт Контавейт (Эстония) — Ангелик Кербер (Германия).

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 703 580 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия) — Чжан Шуай (Китай) — 7:6 (7:5), 7:6 (8:6)

Теннис
Екатерина Александрова
0
Читайте также
Ничего личного, просто бизнес. Новые американцы все-таки приехали играть в Россию
Братьев Старостиных обвиняли в антисоветской пропаганде и денежной растрате. Все были репрессированы, а Николая спас и вернул в футбол Сталин
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарпищев не считает сенсацией победу 14-летней Андреевой на двух подряд турнирах ITF
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости