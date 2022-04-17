Тарпищев не считает сенсацией победу 14-летней Андреевой на двух подряд турнирах ITF

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о 14-летней Мирры Андреевой, которая выиграла два турнира Международной федерации тенниса (ITF) за 2 недели.

«Сенсации в победе Андреевой нет — по молодежи мы много лет первые в Европе, — цитирует Тарпищева ТАСС. — Она хорошая девочка, из Красноярска. Здорово, что выиграла, но не стоит делать из ее победы сенсацию, выиграла и выиграла. Важно, чтобы она продолжала прогрессировать и не останавливалась, потому что ранние успехи не гарантируют победы в будущем — спортсмен только формируется».

В воскресенье Андреева выиграл турнир ITF в Анталье (Турция). В финале 14-летняя россиянка обыграла 25-летнюю немку Сильвию Амброзио со счетом 7:5, 6:2.

10 апреля теннисистка стала победительницей другого турнира в Анталье, обыграв в решающем матче итальянскую теннисистку Мартину Колменью (6:7 (6:8), 6:0, 6:2).

Андреева занимает 19-е место в мировом юниорском рейтинге и идет на 1269-й строчке в рейтинге WTA.