Самсонова не отдала Хлоэ Паке ни одного гейма и вышла во второй круг турнира в Штутгарте
Российская теннисистка Людмила Самсонова победила представительницу Франции Хлоэ Паке в первом круге турнира WTA 500 в Штутгарте.
Встреча продолжалась 59 минут и завершилась со счетом 6:0, 6:0.
Россиянка сделала три эйса, одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. Паке не сделала ни одного эйса и совершила две двойные ошибки.
Во втором круге турнира Самсонова сыграет с победительницей матча Петра Квитова (Чехия) — Каролина Плишкова (Чехия).
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 703 580 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Людмила Самсонова (Россия) — Хлоэ Паке (Франция, Q) — 6:0, 6:0
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