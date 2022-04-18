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Сегодня, 21:30

Самсонова не отдала Хлоэ Паке ни одного гейма и вышла во второй круг турнира в Штутгарте

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Людмила Самсонова победила представительницу Франции Хлоэ Паке в первом круге турнира WTA 500 в Штутгарте.

Встреча продолжалась 59 минут и завершилась со счетом 6:0, 6:0.

Россиянка сделала три эйса, одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. Паке не сделала ни одного эйса и совершила две двойные ошибки.

Во втором круге турнира Самсонова сыграет с победительницей матча Петра Квитова (Чехия) — Каролина Плишкова (Чехия).

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 703 580 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Людмила Самсонова (Россия) — Хлоэ Паке (Франция, Q) — 6:0, 6:0

Теннис
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