Александрова уступила Канепи в полуфинале турнира в Мельбурне

Российская теннисистка Екатерина Александрова в полуфинале турнира в Мельбурне 6 февраля уступила эстонке Кайе Канепи — 3:6, 6:7 (6:8). Матч длился полтора часа.

В решающей встрече, которая состоится в воскресенье, 7 февраля, 35-летняя эстонка сыграет против Элисе Мертенс. Бельгийка пробилась в решающий матч турнира после того, как ее соперница Наоми Осака снялась с соревнований на стадии полуфинала.

Мельбурн (Австралия)

Турнир WTA Gippsland Trophy

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Кайя Канепи (Эстония) — Екатерина Александрова (Россия, 9) — 6:3, 7:6 (8:6)