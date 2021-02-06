Александрова уступила Канепи в полуфинале турнира в Мельбурне
08:26
Российская теннисистка Екатерина Александрова в полуфинале турнира в Мельбурне 6 февраля уступила эстонке Кайе Канепи — 3:6, 6:7 (6:8). Матч длился полтора часа.
В решающей встрече, которая состоится в воскресенье, 7 февраля, 35-летняя эстонка сыграет против Элисе Мертенс. Бельгийка пробилась в решающий матч турнира после того, как ее соперница Наоми Осака снялась с соревнований на стадии полуфинала.
Мельбурн (Австралия)
Турнир WTA Gippsland Trophy
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Кайя Канепи (Эстония) — Екатерина Александрова (Россия, 9) — 6:3, 7:6 (8:6)
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