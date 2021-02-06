Мугуруса встретится с Барти в финале турнира в Мельбурне
07:11
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса 6 февраля в полуфинале турнира в Мельбурне (Австралия) обыграла чешку Маркету Вондроушову — 6:1, 6:0. Матч длился 55 минут.
В финале испанка сразится с австралийкой Эшли Барти, которая прошла в финал без матча. Накануне, 5 февраля ее соперница Серена Уильямс снялась с турнира из-за травмы плеча.
Решающий матч состоится в воскресенье, 7 февраля.
Мельбурн (Австралия)
Турнир WTA Yarra Valley Classic
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Гарбинье Мугуруса (Испания, 6) — Маркета Вондроушова (Чехия, 8) — 6:1, 6:0
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