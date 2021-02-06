Мугуруса встретится с Барти в финале турнира в Мельбурне

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса 6 февраля в полуфинале турнира в Мельбурне (Австралия) обыграла чешку Маркету Вондроушову — 6:1, 6:0. Матч длился 55 минут.

В финале испанка сразится с австралийкой Эшли Барти, которая прошла в финал без матча. Накануне, 5 февраля ее соперница Серена Уильямс снялась с турнира из-за травмы плеча.

Решающий матч состоится в воскресенье, 7 февраля.

Мельбурн (Австралия)

Турнир WTA Yarra Valley Classic

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Гарбинье Мугуруса (Испания, 6) — Маркета Вондроушова (Чехия, 8) — 6:1, 6:0