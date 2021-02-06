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Калинская и Кузьмова не смогли обыграть японок в финале турнира в Мельбурне

11:09
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Россиянка Анна Калинская и ее партнер по дуэту Виктория Кузьмова из Словакии проиграли в финале турнира в Мельбурне в парном разряде японкам Сюко Аояме и Ене Шибахаре — 3:6, 4:6.

Мельбурн (Австралия)

Турнир WTA Yarra Valley Classic

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Сюко Аояма/Ена Шибахара (Япония, 3) — Анна Калинская/Виктория Кузьмова (Россия/Словакия) — 6:3, 6:4

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