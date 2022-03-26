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Сегодня, 07:28

Александрова уступила Азаренко во втором круге турнира в Майами

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Екатерина Александрова.
Фото AFP

Российская теннисистка Екатерина Александрова во втором круге турнира в Майами уступила белоруске Виктории Азаренко со счетом 4:6, 6:2, 6:7 (5:7).

Встреча продолжалась 2 часа 49 минут. Россиянка сделала 9 эйсов и 9 двойных ошибок, а также реализовала 6 брейк-пойнта из 22.

В третьем круге Азаренко встретится с Линдой Фрухвиртовой из Чехии.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Виктория Азаренко (Белоруссия, 12) — Екатерина Александрова (Россия) — 6:4, 2:6, 7:6 (7:5)

Виктория Азаренко
Екатерина Александрова
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