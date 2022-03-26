Калинина вышла в третий круг турнира в Майами

Украинская теннисистка Ангелина Калинина одержала победу во втором круге турнира в Майами. В трех сетах она переиграла американку Мэдисон Кис — 3:6, 6:3, 6:4.

Также в третий круг вышли Беатрис Хаддад Майя , Ига Свентек и Паула Бадоса.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Мария Саккари (Греция, 4) — 4:6, 6:1, 6:2

Ангелина Калинина (Украина) — Мэдисон Кис (США) — 3:6, 6:3, 6:4

Ига Свентек (Польша) — Виктория Голубич (Швейцария) — 6:2, 6:0

Паула Бадоса (Испания) — Мария Боузкова (Чехия) — 7:5, 7:5