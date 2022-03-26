Свентек в апреле станет первой ракеткой мира
Польская теннисистка Ига Свентек 4 апреля возглавит рейтинг игроков WTA, сообщает официальный сайт ассоциации.
20-летняя полячка станет первой ракеткой мира после того, как австралийка Эшли Барти объявила об окончании карьеры. При этом Свентек станет первой польской теннисисткой, возглавившей рейтинг WTA.
В 2022 году Свентек взяла два титула, победив на турнирах в Дохе и Индиан-Уэллсе.
Welcome to the club ??— wta (@WTA) March 26, 2022
@iga_swiatek is the ??? Polish player in tennis history to become singles World No.1 ??
#1GA pic.twitter.com/W8IEJh9C1n
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