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Сегодня, 07:36

Свентек в апреле станет первой ракеткой мира

Сергей Разин
корреспондент
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Ига Свентек.
Фото Twitter

Польская теннисистка Ига Свентек 4 апреля возглавит рейтинг игроков WTA, сообщает официальный сайт ассоциации.

20-летняя полячка станет первой ракеткой мира после того, как австралийка Эшли Барти объявила об окончании карьеры. При этом Свентек станет первой польской теннисисткой, возглавившей рейтинг WTA.

В 2022 году Свентек взяла два титула, победив на турнирах в Дохе и Индиан-Уэллсе.

Ига Свентек
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