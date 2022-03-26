Свентек в апреле станет первой ракеткой мира

Польская теннисистка Ига Свентек 4 апреля возглавит рейтинг игроков WTA, сообщает официальный сайт ассоциации.

20-летняя полячка станет первой ракеткой мира после того, как австралийка Эшли Барти объявила об окончании карьеры. При этом Свентек станет первой польской теннисисткой, возглавившей рейтинг WTA.

В 2022 году Свентек взяла два титула, победив на турнирах в Дохе и Индиан-Уэллсе.