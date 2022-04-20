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Сегодня, 21:45

Александрова сыграет с Контавейт во втором круге турнира в Штутгарте

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Эстонская теннисистка Анетт Контавейт вышла во второй круг турнира в Штутгарте.

В первом круге она победила Ангелику Кербер со счетом 3:6, 6:4, 6:4. Игра продолжалась 2 часа 3 минуты.

В следующем раунде Контавейт сыграет с россиянкой Екатериной Александровой, которая ранее победила Чжан Шуай из Китая (7:6 (7:5), 7:6 (8:6).

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 703 580 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Анетт Контавейт (Эстония, 5) — Ангелик Кербер (Германия) — 3:6, 6:4, 6:4

Теннис
Екатерина Александрова
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