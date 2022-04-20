Александрова сыграет с Контавейт во втором круге турнира в Штутгарте
Эстонская теннисистка Анетт Контавейт вышла во второй круг турнира в Штутгарте.
В первом круге она победила Ангелику Кербер со счетом 3:6, 6:4, 6:4. Игра продолжалась 2 часа 3 минуты.
В следующем раунде Контавейт сыграет с россиянкой Екатериной Александровой, которая ранее победила Чжан Шуай из Китая (7:6 (7:5), 7:6 (8:6).
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 703 580 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Анетт Контавейт (Эстония, 5) — Ангелик Кербер (Германия) — 3:6, 6:4, 6:4
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