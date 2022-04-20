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Сегодня, 21:34

WTA разочарована решением организаторов Уимблдона отстранить российских теннисистов

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Женская теннисная ассоциация (WTA) разочарована решением организаторов Уимблдона отстранить российских теннисистов от участия в турнире, сообщает ТАСС со ссылкой на организацию.

«Мы очень разочарованы сегодняшним заявлением Уимблдона о запрете спортсменам из России и Белоруссии участвовать в предстоящем турнире. Основополагающий принцип WTA заключается в том, что отдельные спортсменки могут участвовать в профессиональных теннисных соревнованиях на основе заслуг и без какой-либо дискриминации. Этот принцип прямо изложен в наших правилах и был согласован с Ассоциацией лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийским клубом лаун-тенниса и крокета», — говорится в заявлении.

Среди российских теннисисток выступить на турнире «Большого шлема» должны были Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова.

Уимблдон в 2022 году пройдет с 27 июня по 10 июля.

Источник: https://tass.ru/sport/14430397
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