WTA разочарована решением организаторов Уимблдона отстранить российских теннисистов

Женская теннисная ассоциация (WTA) разочарована решением организаторов Уимблдона отстранить российских теннисистов от участия в турнире, сообщает ТАСС со ссылкой на организацию.

«Мы очень разочарованы сегодняшним заявлением Уимблдона о запрете спортсменам из России и Белоруссии участвовать в предстоящем турнире. Основополагающий принцип WTA заключается в том, что отдельные спортсменки могут участвовать в профессиональных теннисных соревнованиях на основе заслуг и без какой-либо дискриминации. Этот принцип прямо изложен в наших правилах и был согласован с Ассоциацией лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийским клубом лаун-тенниса и крокета», — говорится в заявлении.

Среди российских теннисисток выступить на турнире «Большого шлема» должны были Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова.

Уимблдон в 2022 году пройдет с 27 июня по 10 июля.