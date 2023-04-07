Александрова сыграет с Бенчич в четвертьфинале турнира в Чарльстоне
Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич одержала победу в третьем круге турнира в Чарльстоне. В трех сетах она переиграла американку Шелби Роджерс — 4:6, 7:5, 6:2.
В четвертьфинале Бенчич сыграет с россиянкой Екатериной Александровой.
Чарльстон (США)
Турнир WTA Credit One Charleston Open
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Белинда Бенчич (Швейцария, 4) — Шелби Роджерс (США) — 4:6, 7:5, 6:2
Новости