Касаткина на тай-брейке обыграла Перу и вышла четвертьфинал турнира в Чарльстоне

Россиянка Дарья Касаткина обыграла американку Бернарду Перу в третьем круге турнира WTA 500 в Чарльстоне (США).

Матч завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:3). Теннисистки провели на корте 1 час 32 минуты.

8-я ракетка мира Касаткина 3 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету 38-й ракетки мира Перы 1 эйс, 6 двойных и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

В четвертьфинале турнира Касаткина сыграет с победительницей матча Магда Линетт (Польша) — Мэдисон Кис (США).

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Дарья Касаткина (Россия, 3) — Бернарда Пера (США) — 6:3, 7:6 (7:3)