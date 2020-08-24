Александрова проиграла американке Макхэйл во втором круге «Мастерса» в Нью-Йорке

Екатерина Александрова не смогла пробиться в третий круг турнира серии Masters в Нью-Йорке. Россиянка в двух сетах уступила представительнице США Кристине Макхэйл, пробившейся в основную сетку из квалификации.

Еще одна американская победительница квалификации Джессика Пегула выбила из турнира соотечественницу Аманду Анисимову.

Нью-Йорк (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 1 950 079 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Кристина Макхэйл (США, Q) — Екатерина Александрова (Россия) — 6:1, 7:6 (10:8)

Джессика Пегула (США, Q) — Аманда Анисимова (США) — 7:5, 6:2

Джоанна Конта (Великобритания, 8) — Кирстен Флипкенс (Бельгия, Q) — 6:2, 6:0