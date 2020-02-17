Александрова поднялась на 25-е место в рейтинге WTA, Потапова вернулась в топ-100

Австралийская теннисистка Эшли Барти лидирует в обновленном рейтинге WTA. Также свою вторую строчку сохранила румынка Симона Халеп, а чешка Каролина Плишкова замыкает тройку.

На четвертое место поднялась швейцарка Белинда Бенчич, а украинка Элина Свитолина опустилась на шестую позицию. Лучшая из россиянок в рейтинге — Екатерина Александрова, занимающая 25-е место.

Рейтинг WTA от 17 февраля

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8367 очков

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 5796

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5290

4 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4720

5 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 4665

6 (4). Элина Свитолина (Украина) — 4650

7 (7). София Кенин (США) — 4495

8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335

9 (9). Серена Уильямс (США) — 3915

10 (10). Наоми Осака (Япония) — 3626...

25 (28). Екатерина Александрова (Россия) — 1825...

31 (33). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1486...

39 (38). Вероника Кудерметова (Россия) — 1353...

46 (49). Светлана Кузнецова (Россия) — 1178...

61 (54). Анна Блинкова (Россия) — 984...

71 (71). Дарья Касаткина (Россия) — 850...

81 (101). Анастасия Потапова (Россия) — 763.