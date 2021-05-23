Александрова обыграла Дэвис в первом раунде турнира в Старсбурге

В матче первого раунда турнира WTA в Страсбурге (Франция) российская теннисистка Екатерина Александрова победила американку Лорен Дэвис (6:1, 7:5).

Матч продолжался один час и 21 минуту. В следующем раунде соперницей Александровой станет француженка Клара Бюрель.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия, 3) — Лорен Дэвис (США) — 6:1, 7:5

Ализе Корне (Франция) — Кристина Плишкова (Чехия) — 6:4, 7:5