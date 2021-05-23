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Блинкова и Макхэйл проиграли в первом раунде турнира в Страсбурге

18:24
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Российская теннисистка Анна Блинкова и американка Кристина Макхэйл прекратили борьбу на турнире WTA в Страсбурге (Франция) в парном разряде. В первом раунде их обыграл дуэт из Тайваня Чань Хаочин/Чань Латиша — 3:6, 7:6 (7:2), 10:8.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Чань Хаочин/Чань Латиша (Тайвань, 2) — Анна Блинкова/Кристина Макхэйл (Россия/США) — 3:6, 7:6 (7:2), 10:8

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