Блинкова и Макхэйл проиграли в первом раунде турнира в Страсбурге
18:24
Российская теннисистка Анна Блинкова и американка Кристина Макхэйл прекратили борьбу на турнире WTA в Страсбурге (Франция) в парном разряде. В первом раунде их обыграл дуэт из Тайваня Чань Хаочин/Чань Латиша — 3:6, 7:6 (7:2), 10:8.
Страсбург (Франция)
Турнир WTA Internationaux de Strasbourg
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Чань Хаочин/Чань Латиша (Тайвань, 2) — Анна Блинкова/Кристина Макхэйл (Россия/США) — 3:6, 7:6 (7:2), 10:8
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