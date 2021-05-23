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Грачева не вышла во второй круг турнира в Страсбурге

14:35

Российская теннисистка Варвара Грачева проиграла француженке Кларе Бюрель (3:6, 1:6) и не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA Страсбурге (Франция).

Матч длился 1 час и 6 минут. За выход в четвертьфинал турнира французская теннисистка поборется с победительницей встречи россиянки Екатерины Александровой с американкой Лорен Дэвис.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Клара Бюрель (Франция, WC) — Варвара Грачева (Россия) — 6:3, 6:1

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