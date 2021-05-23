Грачева не вышла во второй круг турнира в Страсбурге
14:35
Российская теннисистка Варвара Грачева проиграла француженке Кларе Бюрель (3:6, 1:6) и не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA Страсбурге (Франция).
Матч длился 1 час и 6 минут. За выход в четвертьфинал турнира французская теннисистка поборется с победительницей встречи россиянки Екатерины Александровой с американкой Лорен Дэвис.
Страсбург (Франция)
Турнир WTA Internationaux de Strasbourg
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Клара Бюрель (Франция, WC) — Варвара Грачева (Россия) — 6:3, 6:1
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю