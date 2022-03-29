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29 марта, 23:04

Кудерметова в паре с Мертенс вышли в полуфинал парного разряда турнира в Майами

Иван Шитик
Корреспондент
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Россиянка Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс из Бельгии обыграли Алисию Росольску из Польши и представительницу Новой Зеландии Эрин Рутлайфф в двух сетах в четвертьфинале парного турнира в Майами.

За 1 час 43 минуты матча Кудерметова и Мертенс выполнили четыре эйса, дважды ошиблись при подаче и реализовали два брейк-пойнта, а их оппонентки ни разу не подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и сделали два брейка.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 1) — Алисия Росольска/Эрин Рутлайфф (Польша/Новая Зеландия) — 6:3, 3:6, 11:9

Вероника Кудерметова
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