Александрова и Воскобоева проиграли в 1/4 финала турнира в Хертогенбосе

Российская теннисистка Екатерина Александрова в паре с представительницей Казахстана Галиной Воскобоевой не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Хертогенбосе (Голландия). В 1/4 финала их обыграл дуэт Сюко Аояма/Александра Крунич (Япония/Сербия) - 6:2, 7:6 (7:4).

Хертогенбос (Голландия)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Четвертьфинал

Сюко Аояма/Александра Крунич (Япония/Сербия, 4) - Екатерина Александрова/Галина Воскобоева (Россия/Казахстан) - 6:2, 7:6 (7:4)