Александрова и Воскобоева проиграли в 1/4 финала турнира в Хертогенбосе

Российская теннисистка Екатерина Александрова в паре с представительницей Казахстана Галиной Воскобоевой не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Хертогенбосе (Голландия). В 1/4 финала их обыграл дуэт Сюко Аояма/Александра Крунич (Япония/Сербия) - 6:2, 7:6 (7:4).
Хертогенбос (Голландия)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, трава
Парный разряд
Четвертьфинал
Сюко Аояма/Александра Крунич (Япония/Сербия, 4) - Екатерина Александрова/Галина Воскобоева (Россия/Казахстан) - 6:2, 7:6 (7:4)
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