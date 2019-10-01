Александрова и Синякова обыграли Кудерметову и Саснович на старте турнира в Пекине
10:52
На турнире WTA в Пекине (Китай) стартовали соревнования в парном разряде.
Пара Екатерина Александрова/Катержина Синякова (Россия/Чехия) обыграла дуэт Вероника Кудерметова/Александра Соснович (Россия/Белоруссия) — 6:3, 6:2.
Матч продолжался 57 минут. В следующем раунде Александрова и Синякова сыграют с парой Анна-Лена Гренефельд (Германия)/Деми Схурс (Голландия).
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 7 430 905 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова/Катержина Синякова (Россия/Чехия) — Вероника Кудерметова/Александра Соснович (Россия/Белоруссия) — 6:3, 6:2
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