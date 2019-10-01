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Александрова и Синякова обыграли Кудерметову и Саснович на старте турнира в Пекине

10:52
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На турнире WTA в Пекине (Китай) стартовали соревнования в парном разряде.

Пара Екатерина Александрова/Катержина Синякова (Россия/Чехия) обыграла дуэт Вероника Кудерметова/Александра Соснович (Россия/Белоруссия) — 6:3, 6:2.

Матч продолжался 57 минут. В следующем раунде Александрова и Синякова сыграют с парой Анна-Лена Гренефельд (Германия)/Деми Схурс (Голландия).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 7 430 905 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова/Катержина Синякова (Россия/Чехия) — Вероника Кудерметова/Александра Соснович (Россия/Белоруссия) — 6:3, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/beijing/2019/12/6/

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