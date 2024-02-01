Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Линце и встретится с Александровой

Российская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу над итальянкой Элизабеттой Коччаретто во втором круге турнира WTA-500 в Линце — 2:6, 7:6 (11:9), 7:5.

Спортсменки провели на корте 2 часа 55 минут. Россиянка 9 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 4. На счету представительницы Италии 2 эйса, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 16.

В четвертьфинале турнира Потапова встретится со своей соотечественницей Екатериной Александровой.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 922 573 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Потапова (Россия, 5) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — 2:6, 7:6 (11:9), 7:5