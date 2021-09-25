Воры вернули Весниной олимпийские медали с запиской и коробкой конфет
Российской теннисистке Елене Весниной 23 сентября вернули украденные олимпийские медали, информирует «Комсомольская правда».
Воры оставили награды на КПП в элитном поселке в Подмосковье, где живет 35-летняя спортсменка. При этом к медалям злоумышленники приложили коробку конфет и записку с извинениями.
«Вместе с медалями оставили и коробку конфет. Положили и записку с извинениями. Но я ее не видел, содержание сказать не могу», — сказал источник в полиции Подмосковья.
Однако по словам Весниной, в руки медали она еще не получила.
«Подтвердить пока ничего не могу. Следователи занимаются. Я пока ничего не получала», — отметила Веснина.
Напомним, 11 сентября теннисистка сообщила, что ее дом обокрали. Были украдены две олимпийские медали, драгоценности, и взломан сейф.
Веснина выиграла золото Олимпиады в Рио-де-Жанейро в парном разряде в 2016 году. В 2021-м она стала серебряным призером Олимпиады в Токио в миксте.
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