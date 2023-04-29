16-летняя Андреева стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в 1/8 турнира WTA 1000

16-летняя россиянка Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в 1/8 турнира WTA 1000.

29 апреля, в свой день рождения, Андреева обыграла Магду Линетт (6:3, 6:3) из Польши в третьем круге турнира в Мадриде.

Как сообщает Opta, Мирра стала самой молодой теннисисткой в 1/8 финала турнира уровня WTA 1000 с момента реформы турниров в 2009 году.

В следующем раунде Андреева сыграет со второй ракеткой мира Ариной Соболенко.