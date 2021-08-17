У Осаки новый психический срыв. За теннисистку становится страшно

Звезда женского тенниса Наоми Осака устроила истерику на первой же пресс-конференции после завершения бойкота в отношении СМИ

Отказавшись от пресс-конференций на «Ролан Гаррос», Наоми Осака одной из первых из звезд спорта привлекла внимание публики к вопросу ментального здоровья элитных спортсменов. Снявшись с «мейджора» в Париже и пропустив Уимблдон, японка на этой неделе впервые за два месяца согласилась пообщаться с журналистами накануне супертурнира в Цинциннати. Но первая пресс-конференция после долгого молчания пошла наперекосяк — после одного из вопросов Наоми расплакалась.

Вначале девушка подробно отвечала на вопросы журналистов, но ситуация резко ухудшилась, когда Пол Догерти из Cincinnati Enquirer в резкой манере спросил: «Почему вы не любите общаться с медиа, несмотря на то что получаете от них так много внимания?» Следующий вопрос касался проблем, с которыми столкнулись жители Гаити после недавнего землетрясения и помощи несчастным со стороны японки. И тут Наоми заплакала, что заставило некоторых подумать, что слезы вызваны ситуацией на Гаити. Но эмоциональная реакция Осаки, похоже, была связана с вопросом о ее отношениях со СМИ.

Медицинские показания

Некоторые считают, что Наоми играет на публику, выбирая то взаимодействие с медиа, которое ей выгодно, и избегая неудобных вопросов. Другие не понимают, зачем журналистам нападать на девушку и задавать ей жесткие вопросы, когда всем известно о ее психических проблемах — посмотрите хотя бы документальный фильм об Осаке от Netflix. На домашней Олимпиаде Наоми дальше третьего круга не прошла, зато запомнилась зрителям своей яркой прической и тем, что зажгла огонь на церемонии открытия. Но со СМИ звездная теннисистка в Токио не говорила, а первая же попытка прервать бойкот обернулась новым срывом.

По-настоящему сенсационными в Токио стали события и вокруг другой известной спортсменки, четырехкратной олимпийской чемпионки Симоны Байлз. Американка допустила серьезную ошибку в командном многоборье, а позже снялась с личного многоборья и с отдельных снарядов, сделав исключение только для упражнений на бревне. Звездная гимнастка объяснила свое решение тем, что она должна сфокусироваться — по причине психического нездоровья ее мозг и тело не скоординированы. В качестве официальной причины дальнейшего неучастия Симоны в Олимпиаде Федерация гимнастики США назвала медицинские показания.

Если говорить кратко, то у американской гимнастки синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), болезнь, которую во многих странах просто не признают. С детства Байлз принимает риталин — препарат, который помогает ей бороться с симптомами. В спорте он разрешен только в качестве терапевтического исключения. Но в Японии риталин запрещен полностью. Симона не могла принимать медикаменты, которые были ей необходимы. Если человек перестает принимать этот препарат, возможен «синдром отмены» — резко пропадает концентрация, появляются апатия, депрессивные и суицидальные мысли. Всего этого не было бы, если бы организаторы Игр договорились с властями Японии.

Сложный выбор

Это вообще была непростая Олимпиада для спортсменов. Условия, в которых они жили, — отсутствие зрителей, «пузыри», невозможность взять с собой свою семью и многое другое, — заставили задуматься многих спортсменов, ехать ли вообще в Токио. И многие не поехали. Американская баскетболистка Лиз Кэмбидж свой отказ от Игр объяснила постом в Instagram, который позже почему-то удалила:

«В течение последнего месяца у меня наблюдались приступы паники, я не спала и не ела. Я знаю себя. Не могу быть той Лиз, которую все заслуживают увидеть в составе сборной Австралии. По крайней мере в данный момент. У меня разбивается сердце, когда заявляю, что отказываюсь выступать на Олимпиаде, но думаю, это лучшее решения для сборной и для меня».

Но самым ужасающим последствием Олимпиады стало самоубийство новозеландской велогонщицы Оливии Подмор. Правда, в заявку на Игры эта спортсменка так и не попала. Участница Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро ушла из жизни после загадочной публикации в Instargram:

«Чувство, когда ты выигрываешь, не похоже ни на что другое. Но ни на что не похоже и другое чувство: когда ты проигрываешь, когда тебя не ставят в состав, когда ты травмирован, когда ты не соответствуешь ожиданиям общества, таким, как наличие дома, брака, детей... И все это потому, что ты пытаешься отдать всю себя спорту».

По словам друзей спортсменки, над Оливией издевались, с ней никогда не разговаривали должным образом, со всеми велосипедистками общались так, как будто они — товар. Отбор на Олимпиаду тоже был странным. Место в спринте, на которое Подмор претендовала в Токио, было передано команде по выносливости и оправдано медальным потенциалом. Медалей в этом разряде Новая Зеландия так и не добилась.

В новом, постпандемийном мире уже не будет по-прежнему. Коронавирус, к сожалению, изменил большинство сфер жизни. И в этом новом мире придется больше внимания уделить психическому здоровью — и спортсменов, и обычных людей. Если бы ситуация с Байлз произошла, к примеру, с нашей гимнасткой, если бы она отказалась от участия из-за проблем с ментальным здоровьем, как бы отреагировали в России? С трудом возможно представить у нас ту поддержку, которую оказали Байлз после Игр. И тут возникает вопрос: что важнее — ты и твое здоровье или долг перед страной?