Звонарева и Мелу вылетели во втором круге турнира в Мельбурне в миксте

Российская теннисистка Вера Звонарева в миксте с бразильцем Марселу Мелу во втором круге турнира в Мельбурне 16 февраля в двух сетах уступили дуэту Дезайри Кравчук/Джо Солсбери — 4:6, 4:6.

Матч длился час и семь минут.

В следующем раунде американо-британский дуэт сыграет против победителя в паре Андрея Клепач/Нил Скупски (Словения/Великобритания) — Люси Градецка/Филип Полашек (Чехия/Словакия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Микст

Парный разряд

Второй круг

Дезайри Кравчук/Джо Солсбери (США/Великобритания) — Вера Звонарева/Марселу Мело (Россия/Бразилия) — 6:4, 6:4