Звонарева и Мелу вылетели во втором круге турнира в Мельбурне в миксте
07:55
Российская теннисистка Вера Звонарева в миксте с бразильцем Марселу Мелу во втором круге турнира в Мельбурне 16 февраля в двух сетах уступили дуэту Дезайри Кравчук/Джо Солсбери — 4:6, 4:6.
Матч длился час и семь минут.
В следующем раунде американо-британский дуэт сыграет против победителя в паре Андрея Клепач/Нил Скупски (Словения/Великобритания) — Люси Градецка/Филип Полашек (Чехия/Словакия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Микст
Парный разряд
Второй круг
Дезайри Кравчук/Джо Солсбери (США/Великобритания) — Вера Звонарева/Марселу Мело (Россия/Бразилия) — 6:4, 6:4
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