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Карацев — первый в XXI веке игрок, прошедший в полуфинал из квалификации

10:25
Аслан Карацев. Фото AFP Игроки с самым низким местом в рейтинге в полуфиналах турниров Большого шлема. Фото "СЭ"
Аслан Карацев. Фото AFP
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Россиянин Аслан Карацев победил в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии болгарина Григора Димитрова (2:6, 6:4, 6:1, 6:2) и стал пятым в истории теннисистом, которому удалось пробиться в полуфинал турнира «Большого шлема» из квалификации.

До него такой далекий путь проделывали Джон Макинрой, Боб Джилтинен, Филипп Девульф и Владимир Волчков, но никому из них не удавалось выйти в финал. Так что послезавтра 27-летний россиянин может установить рекорд всех времен. (Кирилл Бурдаков)

Игроки с самым низким местом в рейтинге в полуфиналах турниров Большого шлема. Фото "СЭ"
Игроки с самым низким местом в рейтинге в полуфиналах турниров Большого шлема. Фото «СЭ»

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