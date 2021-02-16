Россиянин Аслан Карацев победил в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии болгарина Григора Димитрова (2:6, 6:4, 6:1, 6:2) и стал пятым в истории теннисистом, которому удалось пробиться в полуфинал турнира «Большого шлема» из квалификации.

До него такой далекий путь проделывали Джон Макинрой, Боб Джилтинен, Филипп Девульф и Владимир Волчков, но никому из них не удавалось выйти в финал. Так что послезавтра 27-летний россиянин может установить рекорд всех времен. (Кирилл Бурдаков)