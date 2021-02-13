Тарпищев недоволен, что Медведев выиграл матч в пяти сетах на Australian Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в беседе с «СЭ» прокомментировал победу Даниила Медведева в матче против серба Филипа Крайиновча со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0.

«Я недоволен, что он выиграл не в трех сетах. У него реально были на это шансы, потому что все-таки некая самоуверенность была, которая повлияла в нехорошую сторону в третьем сете. Хорошо, что выиграл, но можно было полегче. По классу игры Медведев посильнее, просто не все ресурсы использовал в третьем сете, поэтому жалко, что матч затянулся», — сказал Тарпищев «СЭ».

Даниил Медведев сравнил своего следующего соперника Маккензи Макдональда с Федерером. Шамиль Тарпищев считает, что независимо от этого, Медведев должен выигрывать.

«Сравнивать Макдональда с Роджером тяжело. Это только манера игры похожа, а класс игры у Даниила выше. Должен выигрывть», — сказал Тарпищев «СЭ».

Ранее, 13 февраля в 1/8 Australian Open также прошел Андрей Рублев, обыграв в три сета испанца Фелисьяно Лопеса (7:5, 6:2, 6:3). В случае успеха в четвертом раунде Медведева и Рублева нас ждет русский четвертьфинал.

(Екатерина Звенигородская)